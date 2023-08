Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 290,15 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 290,15 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 290,47 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 288,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 288,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.780.981 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit Abgaben von 69,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.999,00 USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

