Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 288,70 EUR zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 288,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 288,70 EUR. Bei 287,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.518 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 297,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 69,12 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: Facebook-Mutter stellt neue Spezialbrille Quest 3 vor - Antwort auf ChatGPT

"AI Insight Forum": Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman & Co. diskutieren mit US-Gesetzgebern über KI-Regulierung

EU-Kommission: Google und Co. müssen vor Wahlen mehr gegen Fake News tun