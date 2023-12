Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 357,52 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 357,52 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 355,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 358,99 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.200.896 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 361,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 30.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,62 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie verliert: 'New York Times' reicht Klage gegen OpenAI und Microsoft wegen ChatGPT ein

Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels steigen