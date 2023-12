Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 323,80 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 09:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 323,80 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 325,45 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 323,30 EUR. Bei 324,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.524 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 327,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,05 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,72 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 197,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

