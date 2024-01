Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag im Aufwind

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 403,16 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 403,16 USD zu. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 23.521 Aktien.

Am 29.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 402,92 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 146,95 USD fiel das Papier am 31.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 377,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

