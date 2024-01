Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 405,50 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 405,50 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 406,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 404,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.711.061 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 406,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.01.2023 (146,95 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 175,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 377,13 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Meta Platforms-Aktie: Facebook-Mutter Meta - eine Konzerngeschichte

CES 2024: Diese neuen Tech-Produkte haben für besonderes Aufsehen gesorgt