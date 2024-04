Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag stabil

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 432,86 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 432,86 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 435,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 430,00 USD ab. Bei 431,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 543.831 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 531,44 USD. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.05.2023 (229,90 USD). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 88,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 515,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 28,65 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

