Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 184,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 184,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 183,62 EUR. Bisher wurden heute 10.323 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,62 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 284,63 USD an.

Am 27.04.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 27.908,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.171,00 USD umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

