Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 247,25 EUR. Bei 248,95 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.921 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 63,94 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.645,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.908,00 USD eingefahren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,79 USD je Aktie aus.

