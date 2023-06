Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 283,30 USD zu.

Um 12:02 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 283,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.940 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 68,91 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,88 USD.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 28.645,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.908,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,90 USD je Aktie.

