Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 287,03 USD.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 287,03 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 287,82 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 284,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.988.639 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 289,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,31 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

