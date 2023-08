Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 296,41 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 296,41 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 294,05 USD. Bei 297,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 3.160.352 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,40 USD je Aktie belaufen.

