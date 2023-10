Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 298,70 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 298,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.679 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2023 auf bis zu 330,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

So stark beeinflusst die NVIDIA-Aktie die Performance von ETFs mit Fokus auf Tech, Halbleiter oder KI

Gewinne in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

NASDAQ 100-Handel aktuell: Pluszeichen im NASDAQ 100