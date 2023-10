Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 298,97 USD zu.

Um 09:21 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 298,97 USD nach oben. Bisher wurden heute 7.701 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 330,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,54 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

