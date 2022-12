Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 111,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 111,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 367 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2021 auf bis zu 305,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,41 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,06 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,78 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.714,00 USD im Vergleich zu 29.010,00 USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,10 USD fest.

