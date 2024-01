Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 395,71 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 395,71 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 387,10 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 388,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 4.321.715 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 406,36 USD. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,07 USD ab. Mit Abgaben von 62,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 377,13 USD.

Am 26.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: "Magnificent Seven" trugen 2023 fast zwei Drittel zum Wachstum des S&P 500 bei - Diversifikation noch gegeben?

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

NASDAQ-Werte Meta, Microsoft, Apple & Co.: Billionen-Dollar-Club wird immer größer - Sorge vor Blasenbildung nimmt zu