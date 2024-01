So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit Verlusten

31.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 361,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 361,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 360,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 361,00 EUR. Bisher wurden heute 5.723 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt. Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 375,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 377,13 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden. Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,40 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: "Magnificent Seven" trugen 2023 fast zwei Drittel zum Wachstum des S&P 500 bei - Diversifikation noch gegeben? Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus NASDAQ-Werte Meta, Microsoft, Apple & Co.: Billionen-Dollar-Club wird immer größer - Sorge vor Blasenbildung nimmt zu

