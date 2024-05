Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 464,23 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 464,23 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 464,19 USD nach. Mit einem Wert von 466,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 403.969 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 531,44 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.06.2023 bei 258,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,23 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 515,88 USD.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 36,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

