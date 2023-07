Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 323,99 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 323,99 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 322,40 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 323,28 USD. Bisher wurden heute 5.438.193 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Mit einem Zuwachs von 0,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 267,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

