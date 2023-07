Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Verlusten

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 294,25 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 294,25 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 293,85 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 4.900 Stück.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 69,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,14 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment verdient