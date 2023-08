Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 294,74 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 294,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.330 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 10,67 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

