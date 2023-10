Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 300,96 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 300,96 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.395 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,54 USD. 9,83 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

