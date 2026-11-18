Metacritic und Game Awards

Kritiker und Game Awards loben GTA VI schon vor dem Verkaufsstart, doch trägt das Lob auch die hohen Erwartungen an Umsatz und Aktie von Take-Two?

• Die Vorbestellungen für GTA VI sind mit etwa 15,88 Millionen außergewöhnlich hoch, und das Unternehmen erwartet im ersten Verkaufswochenende bis zu 20 Millionen Einheiten, was die hohen Erwartungen unterstreicht.

• Kritiker bewerten Grand Theft Auto VI bereits vor dem Release mit Höchstnoten, was die Take-Two-Aktie vorbörslich um über 6 % steigen lässt und zu acht Nominierungen bei den Game Awards führt.

Kritiker vergeben Höchstnoten für das lange erwartete Spiel

Preisjuroren nominieren GTA VI schon vor dem Erscheinen für "Spiel des Jahres"

Analysten rechnen mit starken Verkäufen, sehen aber Risiken am Starttag

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Die Aktie von Take-Two legt am Mittwoch vor dem Start von Grand Theft Auto VI zu. Die Papiere von Take-Two notieren im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 7,26 Prozent höher bei 218,73 US-Dollar. Auslöser sind Höchstwertungen der Kritiker und acht Nominierungen für die Game Awards 2026.

Kritiker stützen die Take-Two-Aktie vor dem Start

Auf Metacritic steht Grand Theft Auto VI bereits vor dem Verkaufsstart bei 99 von 100 Punkten. Bloomberg-Reporter Jason Schreier nannte das Spiel nach mehr als 45 Stunden Spielzeit in seiner Rezension für Businessweek ein Meisterwerk. Er lobte die große offene Welt, die technische Leistung und das unvorhersehbare Gameplay und beschrieb Vice City als sehr detaillierte Nachbildung von Miami.

Oppenheimer-Analyst Martin Yang rechnet laut Investing.com mit mindestens 97 Punkten, dem Ergebnis von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2. Die tatsächliche Wertung liegt darüber. Für die Aktie ist das ein erster Beleg, dass das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann. Ob sich das Lob in Verkäufen niederschlägt, entscheidet sich ab dem Start.

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Game Awards heben GTA VI schon vor dem Erscheinen hervor

Am Dienstag gaben zudem die Game Awards ihre Nominierungen bekannt. Grand Theft Auto VI erhielt acht, so viele wie kein anderes Spiel des Jahres, darunter Spiel des Jahres, Beste Erzählung und Beste Filmmusik. Nominiert wurde es, obwohl es noch nicht erschienen ist und keine Rezensionen vorlagen.

Forbes-Autor Paul Tassi hält einen Sieg als Spiel des Jahres für wahrscheinlich, wenn nicht sicher, abgestimmt wird laut Tassi erst nach dem Erscheinen. Polygon erklärt jedoch, selbst Siege in allen nominierten Kategorien würden nicht reichen um an den Rekord von Clair Obscur: Expedition 33 heranzukommen, das 2025 in stolzen 13 Kategorien nominiert war und neun Preise gewann. Die Nominierungen zeigen jedoch, wie sehr das Spiel schon vor dem Start im Mittelpunkt steht. Preise wirken vor allem auf Aufmerksamkeit und Image, das Geschäft hängt derweil an den Verkäufen.

Zahlen und Risiken rund um den Verkaufsstart

Take-Two meldete Am 9. November für das zweite Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent gesunkene Net Bookings von 1,60 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Geschäftsquartal bis Ende Dezember 2026 erwartet das Unternehmen 3,35 bis 3,5 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als das Doppelte und zeigt, wie stark der Start von GTA VI die Zahlen heben soll. Die Vorbestellungen liegen laut Mitteilung auf beispiellosem Niveau. Sensor Tower geht von 15,88 Millionen Vorbestellungen aus.

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Der Analystenkonses zeigt sich ebenfalls positiv. Alle von TipRanks gelisteten 17 Analysten stufen die Aktie mit Buy ein. Das mittlere Kursziel von 290,5 US-Dollar liegt rund 42 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 203,93 US-Dollar. Yang bestätigte Outperform mit 280 US-Dollar Kursziel und erwartet in den ersten drei Tagen rund 20 Millionen verkaufte Einheiten bei mehr als 1,85 Milliarden US-Dollar Bruttoumsatz. Als größtes Risiko am Veröffentlichungstag sieht er Cyberangriffe auf Konsolenplattformen, zudem beobachtet er, ob das Spiel das Spielerengagement bei Roblox beeinflusst. Die Erwartungen sind damit hoch gesetzt, ein Störfall am Starttag träfe sie am ehesten.

Als nächstes dürfte für Anleger im Fokus stehen, ob Take-Two erste Verkaufszahlen vorlegt: Yang hält es für möglich, dass das Unternehmen sie schon am 20. November veröffentlicht und ein Update zum ersten Verkaufswochenende am 23. November folgt.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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