MetaguestAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

MetaguestAI hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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