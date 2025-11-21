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MetaguestAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Metaguest.AI Incorporated Registered Shs
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MetaguestAI hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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