MetaguestAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
29.05.26 06:35 Uhr
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MetaguestAI hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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