Metalite Resources präsentierte Quartalsergebnisse
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Metalite Resources hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Metalite Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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