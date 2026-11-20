STUTTGART (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie fordert der Arbeitgeberverband Südwestmetall die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Südwestmetall-Verhandlungsführer Peter Krause lud die IG Metall zu Gesprächen am kommenden Mittwoch in Mannheim ein, "um endlich zu einer Lösung zu kommen", wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Aktuell laufen bundesweit ganztägige Warnstreiks. Die IG Metall will damit den Druck auf die Arbeitgeber in den festgefahrenen Verhandlungen erhöhen.

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Arbeitgeber-Verhandlungsführer Krause sagte, man habe trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein faires Tarifangebot vorgelegt. "Auch bei der Sicherung von Investitionen und Arbeitsplätzen gab es gemeinsame Sichtweisen. Statt diese Chance zu nutzen, setzt die IG Metall jetzt mit dem Ganztagsstreik auf eine weitere Eskalation. Das ist der völlig falsche Weg." Die Industrie brauche jetzt Lösungen, keine Eskalation.

Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Barbara Resch, sagte: "Der Vorschlag von Südwestmetall liegt auf dem Tisch, aber entscheidend ist jetzt, ob die Arbeitgeber zu echter Bewegung bereit sind." Heute stünden für die Gewerkschaft die ganztägigen Warnstreiks im ganzen Land im Mittelpunkt. "Die Arbeitgeber wissen, was es dafür am Verhandlungstisch braucht: ein deutlich verbessertes Angebot."

Keine Annäherung bei dritter Runde

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

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Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht, Termine für die vierte Runde stehen nicht fest. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Zudem wird über mögliche zeitweise Abweichungen verhandelt, um Investitionen zu ermöglichen oder Jobs zu sichern. Das Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde./ols/DP/nas