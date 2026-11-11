Metall-Tarifrunde: IG Metall plant 24-Stunden-Warnstreiks in Bayern

11.11.26 13:50 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der Metall- und Elektroindustrie eskaliert der Tarifkonflikt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft: Nach bisher drei ergebnislosen Verhandlungsrunden bereitet die IG Metall nun 24-stündige Warnstreiks vor. Die Tarifkommission des bayerischen Landesbezirks schlägt das dem Bundesvorstand vor, in den übrigen IG Metall-Landesbezirken wurden ähnliche Beschlüsse erwartet.

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Bisher keine Annäherung

Mit der Verschärfung des Konfliktkurses will die IG Metall die Arbeitgeber zu Zugeständnissen zwingen. Die Arbeitnehmervertreter fordern fünf Prozent mehr Gehalt. Die Arbeitgeber hingegen wollen die Lohnkosten senken. Das bundesweite Angebot liegt dementsprechend unter der Inflationsrate: Eine Einmalzahlung von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent.

Verhärtete Fronten

Die IG Metall hatte vergangenen Woche ihrerseits angeboten, im Gegenzug für verbindliche Investitions- und Standortsicherungszusagen Abweichungen vom Tarifvertrag in einzelnen Unternehmen zu erlauben, worauf die Arbeitgeber jedoch nicht eingingen.

"Die Arbeitgeber haben in der Verhandlung die ausgestreckte Hand der IG Metall ausgeschlagen", warf Landesbezirksleiter Horst Ott der Gegenseite vor. Die Unternehmensvertreter werfen angesichts der schwierigen Lage vieler Unternehmen ihrerseits der Gewerkschaft mangelnde Kompromissbereitschaft vor.

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Die IG Metall hatte schon in der vergangenen Woche bei einer bundesweiten Warnstreikwelle hunderttausende Mitglieder mobilisiert. Dabei handelte sich jedoch um kürzere Arbeitsniederlegungen, die nicht vom Bundesvorstand der IG Metall beschlossen werden müssen./cho/DP/jha