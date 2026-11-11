DAX 26.575 +0,9%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,8%Nas 25.446 +1,5%Bitcoin 66.327 +0,5%Euro 1,1091 -0,7%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.030 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Metall-Tarifrunde: IG Metall plant 24-Stunden-Warnstreiks in Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der Metall- und Elektroindustrie eskaliert der Tarifkonflikt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft: Nach bisher drei ergebnislosen Verhandlungsrunden bereitet die IG Metall nun 24-stündige Warnstreiks vor. Die Tarifkommission des bayerischen Landesbezirks schlägt das dem Bundesvorstand vor, in den übrigen IG Metall-Landesbezirken wurden ähnliche Beschlüsse erwartet.

Werbung

Bisher keine Annäherung

Mit der Verschärfung des Konfliktkurses will die IG Metall die Arbeitgeber zu Zugeständnissen zwingen. Die Arbeitnehmervertreter fordern fünf Prozent mehr Gehalt. Die Arbeitgeber hingegen wollen die Lohnkosten senken. Das bundesweite Angebot liegt dementsprechend unter der Inflationsrate: Eine Einmalzahlung von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent.

Verhärtete Fronten

Die IG Metall hatte vergangenen Woche ihrerseits angeboten, im Gegenzug für verbindliche Investitions- und Standortsicherungszusagen Abweichungen vom Tarifvertrag in einzelnen Unternehmen zu erlauben, worauf die Arbeitgeber jedoch nicht eingingen.

"Die Arbeitgeber haben in der Verhandlung die ausgestreckte Hand der IG Metall ausgeschlagen", warf Landesbezirksleiter Horst Ott der Gegenseite vor. Die Unternehmensvertreter werfen angesichts der schwierigen Lage vieler Unternehmen ihrerseits der Gewerkschaft mangelnde Kompromissbereitschaft vor.

Werbung

Die IG Metall hatte schon in der vergangenen Woche bei einer bundesweiten Warnstreikwelle hunderttausende Mitglieder mobilisiert. Dabei handelte sich jedoch um kürzere Arbeitsniederlegungen, die nicht vom Bundesvorstand der IG Metall beschlossen werden müssen./cho/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.