Metall-Tarifverhandlungen für den Norden gehen in die zweite Runde

HAMBURG (dpa-AFX) - IG Metall und Arbeitgeberverband Nordmetall starten am Montag (10.00 Uhr) in die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wegen der Corona-Pandemie kommen die Parteien im Hamburger Haus der Wirtschaft nur im kleinen Kreis zusammen. Nach der ersten Verhandlungsrunde Mitte Dezember hatten sich IG Metall und Arbeitgeber zuversichtlich gezeigt, offenbarten jedoch auch, dass ihre Positionen weit auseinander liegen. Während die Gewerkschaft für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein Volumen von vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten fordert, will Nordmetall bislang über höhere Löhne nicht einmal reden./klm/DP/edh