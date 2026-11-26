MANNHEIM (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie laufen die Verhandlungen noch immer. Seit Mittwochmittag (13.00 Uhr) sitzen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Mannheimer Congress Center Rosengarten zusammen. Eine Einigung gab es bis zum frühen Morgen nicht.

Werbung

Die Spitze der IG Metall hatte am Montag die mitgliederstarken Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln. Ziel ist ein sogenannter Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland übernommen würde.

Die Ausgangslage vor der vierten Verhandlung

Der Verhandlung waren bundesweite 24-Stunden-Warnstreiks vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.

Strittig sind zudem Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft fordert ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Beschäftigten beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen. Die Arbeitgeber wollen das bislang nur auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten besprechen./rwi/DP/zb