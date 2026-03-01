Die neu ausgerichtete METALL ZUG Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 infolge von Sondereffekten deutlich tiefere Erlöse erzielt und unter dem Strich einen Verlust ausgewiesen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Nach Trump-Ultimatum steigt der Ölpreis: DAX vor düsterem Wochenstart -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will Bau der F126-Fregatten beschleunigen -- Gold, Silber, BASF, VW, 1&1 im Fokus Indexanpassungen unterhalb des DAX werden wirksam. Hohe Spritpreise zwingen United Airlines zu Flugkürzungen. HORNBACH erfüllt eigene Jahresprognose. BVB verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor. Weniger Gewinnwarnungen 2025.

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