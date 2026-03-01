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Heute im FokusNach Trump-Ultimatum steigt der Ölpreis: DAX vor düsterem Wochenstart -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will Bau der F126-Fregatten beschleunigen -- Gold, Silber, BASF, VW, 1&1 im Fokus
Indexanpassungen unterhalb des DAX werden wirksam. Hohe Spritpreise zwingen United Airlines zu Flugkürzungen. HORNBACH erfüllt eigene Jahresprognose. BVB verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor. Weniger Gewinnwarnungen 2025.
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