Metalle auf Mehrmonatstiefs

Gold und Kupfer geben nach, doch was bedeutet das Fed-Protokoll am Mittwochabend für Anleger in Rohstoffwerten wie der Aurubis-Aktie?

• Faktoren wie die Unsicherheit im KI-Sektor, schwächelnde chinesische Konjunkturdaten und die Aussicht auf weitere US-Zinserhöhungen tragen zur Schwäche von Kupfer, Zink und Nickel bei.

• Der US-Zinserwartungen und ein stärkerer US-Dollar belasten die Metallpreise, während das Protokoll der Fed-Sitzung am Mittwoch Aufschluss über weitere Zinsschritte geben dürfte.

• Wichtige Metallpreise wie Gold und Kupfer sind auf Mehrmonatstiefs gefallen, wobei Gold unter 3.800 US-Dollar gefallen ist und Kupfer den niedrigsten Stand seit fast fünf Monaten erreicht hat.

Gold rutscht auf Tief seit September 2025

Kupfer steuert auf eine lange Verlustserie zu

Fed-Signale lenken den Blick auf das Protokoll

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Wichtige Metallpreise sind auf Mehrmonatstiefs gefallen. Gold rutschte beispielsweise unter 3.800 US-Dollar, Kupfer fiel auf den tiefsten Stand seit fast fünf Monaten.

Zinsdruck schickt Gold unter 3.800 US-Dollar

Die Aurubis -Aktie notiert deshalb im XETRA-Handel zeitweise 3,59 Prozent schwächer bei 128,90 Euro. In London verlieren daneben Rio Tinto und Glencore 3,02 bzw. 4,14 Prozent.

Die Aussicht auf womöglich noch mehrere US-Leitzinserhöhungen drückte den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar, aktuell werden nur 3.777 US-Dollar je Feinunze gezahlt. Das gelbe Edelmetall wirft keine Zinsen ab und verliert somit bei steigenden Zinsen gegenüber Anleihen und Festgeld an Attraktivität.

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Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 US-Dollar Anfang 2026 ist der Goldpreis um rund ein Drittel gesunken.

Die Belastungsfaktoren für Kupfer

Als Ursachen der Kupferschwäche nennt Bloomberg einen stärkeren US-Dollar, Unruhe im KI-Sektor und einen trüben China-Ausblick. Auch andere Basismetalle wie Zink und Nickel gerieten vor diesem Hintergrund unter Druck. Schwächere chinesische Konjunkturdaten verdunkelten laut Bloomberg die Nachfrageaussichten.

Fed-Signale halten den Zinsdruck hoch

Alberto Musalem, Präsident der Fed St. Louis, sagte am Dienstag, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem Frühjahr mehrere Zinserhöhungen benötigen. John Williams von der Fed New York sieht noch einiges zu tun, um die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zurückzuführen, betonte am Dienstagabend aber, es gebe keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt.

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Auf eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger bereits eingestellt. Der US-Dollar legt derzeit zu, weil Händler auf das Protokoll der Fed-Oktobersitzung warteten. Laut Bloomberg wird eine aggressivere Straffung erwartet. Die Töne der Notenbanker sind damit nicht einheitlich, doch ein stärkerer US-Dollar und höhere Zinserwartungen belasten Gold wie Kupfer in dieselbe Richtung.

Am Mittwochabend steht das Protokoll der Fed-Oktobersitzung an. Daran dürfte sich zeigen, wie breit die Notenbank weitere Zinsschritte trägt, und davon hängt mit ab, ob US-Dollar, Gold und Kupfer ihre Schwäche fortsetzen und Aurubis, Rio Tinto und Glencore unter Druck bleiben.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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