Aktien von Glencore, Rio Tinto und Aurubis: Wie stark drücken Gold und Kupfer die Rohstoffwerte?
Gold und Kupfer geben nach, doch was bedeutet das Fed-Protokoll am Mittwochabend für Anleger in Rohstoffwerten wie der Aurubis-Aktie?
Werte in diesem Artikel
- Gold rutscht auf Tief seit September 2025
- Kupfer steuert auf eine lange Verlustserie zu
- Fed-Signale lenken den Blick auf das Protokoll
Wichtige Metallpreise sind auf Mehrmonatstiefs gefallen. Gold rutschte beispielsweise unter 3.800 US-Dollar, Kupfer fiel auf den tiefsten Stand seit fast fünf Monaten.Die Aurubis-Aktie notiert deshalb im XETRA-Handel zeitweise 3,59 Prozent schwächer bei 128,90 Euro. In London verlieren daneben Rio Tinto und Glencore 3,02 bzw. 4,14 Prozent.
Zinsdruck schickt Gold unter 3.800 US-Dollar
Die Aussicht auf womöglich noch mehrere US-Leitzinserhöhungen drückte den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar, aktuell werden nur 3.777 US-Dollar je Feinunze gezahlt. Das gelbe Edelmetall wirft keine Zinsen ab und verliert somit bei steigenden Zinsen gegenüber Anleihen und Festgeld an Attraktivität.
Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 US-Dollar Anfang 2026 ist der Goldpreis um rund ein Drittel gesunken.
Die Belastungsfaktoren für Kupfer
Als Ursachen der Kupferschwäche nennt Bloomberg einen stärkeren US-Dollar, Unruhe im KI-Sektor und einen trüben China-Ausblick. Auch andere Basismetalle wie Zink und Nickel gerieten vor diesem Hintergrund unter Druck. Schwächere chinesische Konjunkturdaten verdunkelten laut Bloomberg die Nachfrageaussichten.
Fed-Signale halten den Zinsdruck hoch
Alberto Musalem, Präsident der Fed St. Louis, sagte am Dienstag, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem Frühjahr mehrere Zinserhöhungen benötigen. John Williams von der Fed New York sieht noch einiges zu tun, um die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zurückzuführen, betonte am Dienstagabend aber, es gebe keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt.
Auf eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger bereits eingestellt. Der US-Dollar legt derzeit zu, weil Händler auf das Protokoll der Fed-Oktobersitzung warteten. Laut Bloomberg wird eine aggressivere Straffung erwartet. Die Töne der Notenbanker sind damit nicht einheitlich, doch ein stärkerer US-Dollar und höhere Zinserwartungen belasten Gold wie Kupfer in dieselbe Richtung.
Am Mittwochabend steht das Protokoll der Fed-Oktobersitzung an. Daran dürfte sich zeigen, wie breit die Notenbank weitere Zinsschritte trägt, und davon hängt mit ab, ob US-Dollar, Gold und Kupfer ihre Schwäche fortsetzen und Aurubis, Rio Tinto und Glencore unter Druck bleiben.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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