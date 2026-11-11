Metals Royalty veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Metals Royalty gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Metals Royalty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Metals Royalty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen