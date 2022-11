Metas Horizon Worlds bisher ohne Durchbruch: Meta-Grossaktionär fordert Senkung der Ausgaben für das Metaverse

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Das Metaverse der Facebook-Mutter Meta kam bei Nutzern bislang nicht besonders gut an und reisst auch in die Bilanz des Tech-Konzerns ein grosses Loch. Daher fordert Altimeter Capital-CEO Brad Gerstner den Konzern nun dazu auf, die Investitionen in die Sparte zurückzuschrauben.