Metasphere Labs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Metasphere Labs hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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