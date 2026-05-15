Metatek-Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 5,9 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 5,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Metatek-Group hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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