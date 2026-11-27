Metavista3D: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Metavista3D hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Metavista3D in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD im Vergleich zu 1,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Metavista3D
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Metavista3D
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen