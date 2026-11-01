MetaX Integrated Circuits öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

MetaX Integrated Circuits hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

MetaX Integrated Circuits hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,50 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MetaX Integrated Circuits 321,2 Millionen CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,417 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,07 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion Finanzen.net