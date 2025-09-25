DAX23.595 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Meteorologen: Globale Erwärmung führt in Deutschland zu mehr Extremwetter

24.09.25 11:24 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Waldbrände, Hitzewellen, Überflutungen: Experten haben beim 15. Extremwetterkongress in Hamburg vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und zum Handeln aufgerufen. "Die Beschleunigung der globalen Erwärmung ist derart schnell, dass wir aus der Klimakurve fliegen", sagte Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Veranstalter des Kongresses, zum Auftakt der Tagung. "Wir müssten dringend auf die Bremse treten, doch emittieren wir weiterhin viel zu viel CO2. Wir müssen jetzt mit einer Welt denken und planen, in der wir 2050 bereits die 3-Grad-Grenze überschreiten", warnte der Meteorologe.

Wer­bung

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist zu einer Neubewertung hinsichtlich des Entwicklungstrends der Temperaturen in Deutschland gekommen. "Wir beobachten eine beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren mit Blick auf das zurückliegende Jahrzehnt", sagte Tobias Fuchs, Vorstandsmitglied beim Deutschen Wetterdienst. "Der Klimawandel beschleunigt sich - und mit ihm nehmen Wetterextreme wie Hitzewellen und Trockenphasen spürbar zu." Besonders in Städten würden die Belastungen für die Menschen immer größer. "Deshalb brauchen wir entschlossenes Handeln: Klimaschutz, um die Erderwärmung zu bremsen, und gleichzeitig Anpassung, um die Folgen besser bewältigen zu können", meinte der Experte./gw/DP/stw