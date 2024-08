Metro bestätigt Ziele für laufendes Geschäftsjahr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro (METRO (St)) sieht sich trotz eines durchwachsenen Quartals auf Kurs zu seinen Zielen im laufenden Geschäftsjahr. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal währungs- und portfoliobereinigt um 4,4 Prozent auf fast 8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. In den jeweiligen lokalen Währungen - also ohne die Folgen der Umrechnung in den Euro - seien die Erlöse um 3,4 Prozent gestiegen.

Der um Sondereffekte wie die Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 1,5 Prozent auf 327 Millionen Euro gefallen. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von 15 Millionen Euro nach 174 Millionen ein Jahr zuvor. Damals profitierte Metro unter anderem vom Verkauf des indischen Geschäfts. Metro bestätigte die Ziele für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet./jha/he