Metro Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Metro Brands äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 7,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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