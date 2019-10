Metro-Großaktionär Kretinsky stockt Beteiligung auf knapp 30% auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der tschechische Investor Daniel Kretinsky erhöht seine Beteiligung an der Metro AG auf knapp unter 30 Prozent. Wie seine Gesellschaft EPGC mitteilte, hat sie am Donnerstag ihr Optionsrecht zum Erwerb von fast 45 Millionen Metro-Stammaktien von dem langjährigen Aktionär Haniel ausgeübt und will nun auch einen Sitz im Aufsichtsrat des MDAX-Konzerns.

Nach dem für den 6. November geplanten Vollzug dieser Transaktion werde EPGC mit einem Anteil von etwa 29,99 Prozent größter Einzelaktionär der Metro sein. Zuvor hatte die Gesellschaft bereits 17,52 Prozent an dem Handelskonzern gehalten. Ein Optionsrecht zum Erwerb weiterer Metro-Aktien von Haniel bestehe fort. Bei dessen Ausübung würde die Beteiligung früheren Angaben zufolge auf 32,71 Prozent steigen, womit ein Übernahmeangebot fällig wäre.

"Die Erhöhung bekräftigt das Engagement von EPGC als verantwortungsvoller strategischer Investor der Metro AG", hieß es in der Mitteilung. "EPGC wird auch eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat der METRO AG anstreben."

