Metro mit 4Q-Nachsteuerverlust - CEO-Suche "weit fortgeschritten"

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro ist auch im vierten Geschäftsquartal unter dem Strich im fortgeführten Geschäft leicht in die roten Zahlen geraten. Die Suche nach einem oder einer neuen Vorstandsvorsitzenden ist "weit fortgeschritten", sagte CEO Olaf Koch während der online übertragenen Pressekonferenz. Koch verläßt das Unternehmen Ende Dezember nach acht Jahren an der Spitze, der Konzern wird ab Januar interimistisch von zwei Co-CEOs geführt, CFO Christian Baier und COO Rafael Gasset.

Nach den am Dienstag in einer Analystenpräsentation veröffentlichten Quartalszahlen betrug der Nachsteuerverlust des Großhandelskonzerns im fortgeführten Geschäft im Schlussquartal per Ende September minus 11 Millionen Euro bzw. minus 0,03 Euro je Aktie. Wie berichtet, hat Metro auch im Gesamtjahr im fortgeführten Geschäft einen Fehlbetrag erwirtschaftet. Im Vorjahresquartal hatte Metro noch einen Nachsteuergewinn von 216 Millionen Euro bzw. 0,60 Euro je Aktie erwirtschaftet.

Gründe waren unter anderem höhere Abschreibungen, ein niedriger Beitrag des Immobiliengeschäfts und ein schlechteres Finanzergebnis im Schlussquartal 2019/20.

Bei der Hauptkenngröße, dem bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), ergab sich im Quartal ein Rückgang um 10 Prozent auf 323 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 5,0 Prozent nach 5,2 Prozent nahezu stabil.

Wie berichtet, hat Metro im Quartal 6,5 Milliarden Euro umgesetzt, währungs- und flächenbereinigt ein Minus von 0,5 Prozent.

Am Montagabend hatte der Düsseldorfer MDAX-Konzern die Gewinnzahlen für das Gesamtjahr veröffentlicht, für das vierte Geschäftsquartal aber nur eine qualitative Aussage gemacht.

