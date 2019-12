Metro will eine stabile Dividende ausschütten

Die Handelsgruppe Metro (ISIN: DE000BFB0019) will für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Damit bleibt die Ausschüttung unverändert. Beim derzeitigen Kursniveau von 14,13 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,95 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 49 Prozent, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Firma findet am 14. Februar 2020 statt. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2018/19 um 1,5 Prozent auf 29,93 Mrd. Euro. Flächenbereinigt legte der Umsatz um 2,4 Prozent zu. Das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen belief sich auf 1,17 Mrd. Euro (2017/18: 1,24 Mrd. Euro). Bereinigt um Wechselkurseffekte sank das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen um 4,2 Prozent.

Unter dem Strich ergab sich ein Ergebnis von 523 Mio. Euro nach 443 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 Euro nach 1,22 Euro um Vorjahr. Metro erwartet für das Geschäftsjahr 2019/20 ein Wachstum des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes von 1,5 bis 3 Prozent.

Der Großhändler ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit über 100.000 Mitarbeiter. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern wurde im September 2018 der Verkaufsprozess eingeleitet.

Redaktion MyDividends.de