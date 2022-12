Metro will zurück in die Gewinnzone - Mittelfristprognose angehoben

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhändler Metro (METRO (St)) will im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Das Ergebnis je Aktie soll 2022/23 (per Ende September) wieder positiv ausfallen und eine Dividende ermöglichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr rutschte Metro unter dem Strich tiefer in die roten Zahlen und wies einen Verlust von 331 Millionen Euro aus, nach einem Minus von 45 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Der Krieg Russlands in der Ukraine führte zu Wertberichtigungen im russischen Geschäft, negative Währungseffekte im Zusammenhang mit dem russischen Rubel belasteten das Finanzergebnis. Dazu wirkte sich der Verkauf des verlustträchtigen belgischen Geschäfts ebenso negativ aus wie steigende Kosten. Die Dividende strich der Konzern daher das zweite Mal in Folge. Mittelfristig zeigte sich das Management um Konzernchef Steffen Greubel jedoch zuversichtlich und erhöhte die Prognosen bis 2024/25/nas/jha/