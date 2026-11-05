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Metrologie

PVA Tepla-Aktie: Auftragsrekord in Q3 - Konzern gewinnt deutlich an Fahrt

PVA Tepla-Aktie: Auftragsrekord in Q3 - Konzern gewinnt deutlich an Fahrt

Das Technologieunternehmen PVA TePla hat die ersten neun Monate mit einem Auftragseingang auf Rekordniveau abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
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Der Vakuumtechnologie- und Messtechnikspezialist zog Bestellungen im Wert von 273,4 Millionen Euro an Land, gut die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Zugpferd sei dabei das Metrologie-Geschäft, teilte das SDAX-Unternehmen PVA TePla am Donerstag mit. Der Konzernumsatz stieg um vier Prozent auf knapp 182 Millionen Euro. Dabei lief das dritte Jahresviertel mit einem Erlösplus von 12 Prozent deutlich besser.

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"Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben", sagte Chefin Jalin Ketter laut Mitteilung und stellte ein bei Umsatz und Ergebnis starkes viertes Quartal in Aussicht. Nach neun Monaten liegt der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) allerdings mit 10,4 Millionen Euro noch um mehr als 40 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte die Managerin.

/tav/mis

WETTENBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: PVA TePla AG

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Datum Rating Analyst
15.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 PVA TePla Kaufen SMC Research
07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG

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