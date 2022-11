Metsola beschwört bei Meloni-Besuch in Brüssel Zusammenhalt der EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Antrittsbesuch von Italiens neuer Regierungschefin Giorgia Meloni in Brüssel hat die Präsidentin des Europaparlaments an den Zusammenhalt in der Europäischen Union appelliert. "Wir sind stärker, wenn wir zusammenstehen", schrieb Roberta Metsola am Donnerstag auf Twitter. "Mehr als je zuvor - mit der Invasion Russlands in die Ukraine, astronomischen Energiepreisen und steigender Inflation - müssen wir vereint bleiben." Italien habe immer eine zentrale Rolle in der EU gehabt. Dazu postete Metsola ein Foto, auf dem sich die beiden Politikerinnen die Hand geben. Die rechte EU-Kritikerin Meloni war am Donnerstag zu ihrer ersten Auslandsreise seit ihrem Amtsantritt vor rund zwei Wochen in Brüssel. Neben Metsola wollte sie dort auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel treffen./wim/DP/zb