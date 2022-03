Meyer Burger-Aktie: So wurde Meyer Burger zu einem Technologieführer in der Photovoltaikbranche

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Der Solarzellen- und Solarmodul-Hersteller Meyer Burger will nicht weniger als die Photovoltaik weltweit in ein neues Zeitalter führen. Das Unternehmen sieht sich selbst als Technologieführer der Branche und sagt, dass die grosse Mehrheit der heute produzierten Solarmodule auf Entwicklungen von Meyer Burger basieren. Die Expertise rührt aus einer fast 70-jährigen Unternehmensgeschichte und 40-jährigen Erfahrung in der Photovoltaik.