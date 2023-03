Meyer Burger Aktie News: SPI Aktie Meyer Burger knickt am Nachmittag ein

Die Meyer Burger-Aktie notierte um 04:06 Uhr im SWX-Handel in Rot und verlor 14,5 Prozent auf 0,595 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger-Aktie bis auf 0,546 CHF. Bei 0,650 CHF startete der Titel in den SWX-Handelstag. Zuletzt wechselten 105.016.147 Meyer Burger-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 0,709 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger-Aktie liegt somit 16,090 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 0,293 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger-Aktie 103,081 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meyer Burger am 23.03.2023 präsentieren. Meyer Burger dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

