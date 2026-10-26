MGI Tech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
MGI Tech A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MGI Tech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 783,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 755,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MGI Tech A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MGI Tech A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen