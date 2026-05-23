MI Technovation Bhd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MI Technovation Bhd Registered hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,0 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,1 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MI Technovation Bhd Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MI Technovation Bhd Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle MI Technovation Bhd Registered Aktie News
MI Technovation Bhd Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MI Technovation Bhd Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.