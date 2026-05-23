MI Technovation Bhd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

21.07.26 06:35 Uhr

MI Technovation Bhd Registered hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,0 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,1 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net